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(Шик) Елизавета

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.02.1926

Дата смерти

06.04.2014

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1926

Отец: Шик Михаил (Юлий Михаил)

Мать: Шаховская-Шик Наталья

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Развод
1958

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
геолог
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.04.2014
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
08.04.2014
Москва, город федерального значения Москва
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