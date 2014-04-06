(Шик) Елизавета
Место рождения
Дата рождения07.02.1926
Дата смерти06.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1926
Отец: Шик Михаил (Юлий Михаил)
Мать: Шаховская-Шик Наталья
Развод
1958
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
геолог
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.04.2014
Похороны
08.04.2014