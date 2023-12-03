Пирогова Зеновья Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Пирогов Зиновий Кириллович
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Пирогова Дария Зиновьевна
Отец ребёнка: Пирогов Зиновий Кириллович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пирогов Кирилл Зиновьевич
Отец ребёнка: Пирогов Зиновий Кириллович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пирогов Тимофей Зиновьевич
Отец ребёнка: Пирогов Зиновий Кириллович
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
24.10.1810
Дочь: Пирогова Пераскева Зиновьевна
Отец ребёнка: Пирогов Зиновий Кириллович
Метрическая книга за 1810 г. (ГАСО, ф.6, оп.1 д.362, 395об.) Крещение: - Сысертского завода мастеровой Фокин Никита - девка Пирогова Киприна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Пирогов Михаил Зиновьевич
Отец ребёнка: Пирогов Зиновий Кириллович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пирогов Елиазар Зиновьевич
Отец ребёнка: Пирогов Зиновий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно