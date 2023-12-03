Пирогова Зеновья Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова Зеновья Минеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пирогов Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Пирогов Зиновий Кириллович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Пирогова Дария Зиновьевна

Отец ребёнка: Пирогов Зиновий Кириллович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пирогов Кирилл Зиновьевич

Отец ребёнка: Пирогов Зиновий Кириллович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пирогов Тимофей Зиновьевич

Отец ребёнка: Пирогов Зиновий Кириллович

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
24.10.1810

Дочь: Пирогова Пераскева Зиновьевна

Отец ребёнка: Пирогов Зиновий Кириллович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Метрическая книга за 1810 г. (ГАСО, ф.6, оп.1 д.362, 395об.) Крещение: - Сысертского завода мастеровой Фокин Никита - девка Пирогова Киприна
Рождение ребёнка
1812

Сын: Пирогов Михаил Зиновьевич

Отец ребёнка: Пирогов Зиновий Кириллович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пирогов Елиазар Зиновьевич

Отец ребёнка: Пирогов Зиновий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Зиновий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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