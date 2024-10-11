Пирогов Елиазар Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1843
Сын: Пирогов Филипп Елиазарович
Мать ребёнка: Пирогова Параскева Аврамовна
ГАСО, ф.6, оп.3, д. 893, л. 655об.-656 восприемники: - Пирогов Тимофей Зиновьечиа - солдатка Феодосия Исидоровна, жена Дурова Ивана Яковлевича
Рождение ребёнка
18.07.1845
Сын: Пирогов Емельян Елиазарович
Мать ребёнка: Пирогова Параскева Аврамовна
ф.6, оп.3, д.909, л. 31об.-32 восприемники: - Елиазару брат родной Пирогов Кирилл - крестьянка Шляпникова Дарья Зеновьевна, жена Шляпникова Андрея
Рождение ребёнка
13.02.1848
Сын: Пирогов Исаак Елиазарович
Мать ребёнка: Пирогова Параскева Аврамовна
ГАСО, ф.6, оп.3, д. 939, л. 378об.-379 восприемники: - дьячок Словцов - Пирогова Ксения Федоровна - жена Пирогова Ивана Зиновьевича
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Пирогова Параскева Аврамовна
Смерть
Неизвестно