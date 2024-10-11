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Пирогов Елиазар Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Пирогов Зиновий Кириллович

Мать: Пирогова Зеновья Минеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Параскева Аврамовна

Рождение ребёнка
13.11.1843

Сын: Пирогов Филипп Елиазарович

Мать ребёнка: Пирогова Параскева Аврамовна

ГАСО, ф.6, оп.3, д. 893, л. 655об.-656 восприемники: - Пирогов Тимофей Зиновьечиа - солдатка Феодосия Исидоровна, жена Дурова Ивана Яковлевича
Рождение ребёнка
18.07.1845

Сын: Пирогов Емельян Елиазарович

Мать ребёнка: Пирогова Параскева Аврамовна

ф.6, оп.3, д.909, л. 31об.-32 восприемники: - Елиазару брат родной Пирогов Кирилл - крестьянка Шляпникова Дарья Зеновьевна, жена Шляпникова Андрея
Рождение ребёнка
13.02.1848

Сын: Пирогов Исаак Елиазарович

Мать ребёнка: Пирогова Параскева Аврамовна

ГАСО, ф.6, оп.3, д. 939, л. 378об.-379 восприемники: - дьячок Словцов - Пирогова Ксения Федоровна - жена Пирогова Ивана Зиновьевича
Рождение ребёнка
1854

Сын: Пирогов Иван Елиазарович

Мать ребёнка: Пирогова Параскева Аврамовна

Смерть
Неизвестно

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