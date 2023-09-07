Еременко Иван
Место рожденияРоссия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Дата рождения1895
Дата смерти15.02.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Еременко (eremenko) Семен
Мать: не указана
Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Еременко Надежда
Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Еременко Надежда
Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Рождение ребёнка
1926
Сын: Еременко Павел
Мать ребёнка: Еременко Надежда
Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Рождение ребёнка
20.01.1928
Сын: Еременко Иван
Мать ребёнка: Еременко Надежда
Россия Омская обл. Щербакульский р-н (д. Сергеевка)
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еременко Надежда
Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еременко Надежда
Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Смерть
15.02.1980
Россия Омская обл.