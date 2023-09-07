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Еременко Иван

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Место рождения

Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка

Дата рождения

1895

Дата смерти

15.02.1980

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
1923 г.р.
1926 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Еременко (eremenko) Семен

Мать: не указана

Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Еременко Надежда

Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Еременко Надежда

Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Рождение ребёнка
1926

Сын: Еременко Павел

Мать ребёнка: Еременко Надежда

Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Рождение ребёнка
20.01.1928

Сын: Еременко Иван

Мать ребёнка: Еременко Надежда

Россия Омская обл. Щербакульский р-н (д. Сергеевка)
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еременко Надежда

Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еременко Надежда

Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Смерть
15.02.1980
Россия Омская обл.
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