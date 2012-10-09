Еременко Иван
Место рожденияРоссия Омская обл. Щербакульский р-н (д. Сергеевка)
Дата рождения20.01.1928
Дата смерти09.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1928
Отец: Еременко Иван
Мать: Еременко Надежда
Россия Омская обл. Щербакульский р-н (д. Сергеевка)
Рождение ребёнка
06.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еременко Валентина
Рождение ребёнка
1957
Сын: Еременко Сергей
Мать ребёнка: Еременко Валентина
Смерть
09.10.2012
Похороны
Неизвестно