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Еременко Иван

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Место рождения

Россия Омская обл. Щербакульский р-н (д. Сергеевка)

Дата рождения

20.01.1928

Дата смерти

09.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1928

Отец: Еременко Иван

Мать: Еременко Надежда

Россия Омская обл. Щербакульский р-н (д. Сергеевка)
Рождение ребёнка
06.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еременко Валентина

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Еременко Сергей

Мать ребёнка: Еременко Валентина

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
09.10.2012
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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