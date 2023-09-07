Еременко (Eremenko) Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕременко (Eremenko) Семен

Еременко (Eremenko) Семен

Место рождения

Украина Днепропетровская обл.

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина Днепропетровская обл.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Еременко Иван

Мать ребёнка: не указана

Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: не указана

Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Еременко Григорий

Мать ребёнка: не указана

Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close