Еременко (Eremenko) Семен
Место рожденияУкраина Днепропетровская обл.
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина Днепропетровская обл.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Еременко Иван
Мать ребёнка: не указана
Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: не указана
Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Еременко Григорий
Мать ребёнка: не указана
Россия Омская обл. Щербакульский р-н д. Сергеевка
Смерть
Неизвестно