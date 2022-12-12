Бахтина (Комарова) Дарья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1908
Дата смерти16.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908
Рождение ребёнка
25.07.1931
Сын: Бахтин Серафим Васильевич
Отец ребёнка: Бахтин Василий Романович
Рождение ребёнка
28.06.1936
Сын: Бахтин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Бахтин Василий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1991
Кокшага, Кикнурский муниципальный район, Кировская область