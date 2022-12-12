Бахтина (Комарова) Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтина (Комарова) Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Комары, Яранский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

08.03.1908

Дата смерти

16.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908

Отец: Комаров Дмитрий Иванович

Мать: Комарова Аграфена Алексеевна

Комары, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.07.1931

Сын: Бахтин Серафим Васильевич

Отец ребёнка: Бахтин Василий Романович

Рождение ребёнка
28.06.1936

Сын: Бахтин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бахтин Василий Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Василий Романович

Смерть
16.04.1991
Кокшага, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
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