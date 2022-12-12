Комарова (Тюлькина) Аграфена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Тюлькин Алексей Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1908
Дочь: Бахтина Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Иванович
Комары, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.11.1921
Сын: Комаров Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно