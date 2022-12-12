Комарова (Тюлькина) Аграфена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Тюлькина) Аграфена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Тюлькин Алексей Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1908

Дочь: Бахтина Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Иванович

Комары, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.11.1921

Сын: Комаров Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Комаров Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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