Бахтин Василий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1908
Дата смерти08.05.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1908
Отец: Бахтин Роман Иванович
Мать: Бахтина Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
25.07.1931
Сын: Бахтин Серафим Васильевич
Мать ребёнка: Бахтина Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.06.1936
Сын: Бахтин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Бахтина Дарья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахтина Дарья Дмитриевна
Смерть
08.05.1936