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Бахтин Василий Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1908

Дата смерти

08.05.1936

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1908

Отец: Бахтин Роман Иванович

Мать: Бахтина Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
25.07.1931

Сын: Бахтин Серафим Васильевич

Мать ребёнка: Бахтина Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.06.1936

Сын: Бахтин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Бахтина Дарья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахтина Дарья Дмитриевна

Смерть
08.05.1936
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