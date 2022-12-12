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Комаров Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Комаров Иван

Мать: Комарова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1908

Дочь: Бахтина Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Комарова Аграфена Алексеевна

Комары, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.11.1921

Сын: Комаров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Комарова Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Комарова Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Комарова Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Аграфена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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