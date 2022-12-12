Комаров Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Комаров Иван
Мать: Комарова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1908
Дочь: Бахтина Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Комарова Аграфена Алексеевна
Комары, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.11.1921
Сын: Комаров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Комарова Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Комарова Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Комарова Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно