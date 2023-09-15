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Семенов Владимир Александрович

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Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

28.07.1903

Дата смерти

16.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1903

Отец: Семенов Александр Иванович

Мать: Семенова Евдокия Васильевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.11.1926

Сын: Семенов Герман Владимирович

Мать ребёнка: Семенова Клавдия Федоровна

Работа или профессия
По 1937
заведующий, Эмбанефть трест
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Клавдия Федоровна

Смерть
16.12.1988
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
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