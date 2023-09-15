Семенов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения28.07.1903
Дата смерти16.12.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1903
Рождение ребёнка
26.11.1926
Сын: Семенов Герман Владимирович
Мать ребёнка: Семенова Клавдия Федоровна
Работа или профессия
По 1937
заведующий, Эмбанефть трест
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1988
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно