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Семенов Герман Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1926

Дата смерти

06.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926

Отец: Семенов Владимир Александрович

Мать: Семенова Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
26.08.1954

Дочь: Быченя Юлия Германовна

Мать ребёнка: Семенова Тамара Никифоровна

Атырау, Гурьевское уездное управление, Уральская область
Рождение ребёнка
25.12.1956

Сын: Семенов Валерий Германович

Мать ребёнка: Семенова Тамара Никифоровна

Атырау, Гурьевское уездное управление, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Тамара Никифоровна

Смерть
06.10.2006
Атырау, Гурьевское уездное управление, Уральская область
Причина смерти: Несчастный случай (сбила машина)
Похороны
Неизвестно
Атырау, Гурьевское уездное управление, Уральская область
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