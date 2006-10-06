Семенов Герман Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1926
Дата смерти06.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926
Рождение ребёнка
26.08.1954
Дочь: Быченя Юлия Германовна
Мать ребёнка: Семенова Тамара Никифоровна
Рождение ребёнка
25.12.1956
Сын: Семенов Валерий Германович
Мать ребёнка: Семенова Тамара Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.2006
Причина смерти: Несчастный случай (сбила машина)
Похороны
Неизвестно