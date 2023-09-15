Семенова Клавдия Федоровна
Место рождения
Дата рождения15.05.1902
Дата смерти24.04.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1926
Сын: Семенов Герман Владимирович
Отец ребёнка: Семенов Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1991
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно