Семенова Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Клавдия Федоровна

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Место рождения

Атырау

Дата рождения

15.05.1902

Дата смерти

24.04.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1926

Сын: Семенов Герман Владимирович

Отец ребёнка: Семенов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Владимир Александрович

Смерть
24.04.1991
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
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