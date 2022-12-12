Козлова (Шихина) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Шихина) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Боковая, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

27.08.1935

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1935

Отец: Шихин Иван Васильевич

Мать: Шихина Капиталина Ивановна

Боковая, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.07.1963

Дочь: Кашина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Фёдорович

Боровой, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
В свидетельстве о рождении местом рождения указано пос Боровое, Омутнинского района, Кировской обл. На карте не находит такой населенный пункт.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Алексей Фёдорович

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