Козлова (Шихина) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.08.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.08.1935
Отец: Шихин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1963
Дочь: Кашина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Фёдорович
Боровой, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
В свидетельстве о рождении местом рождения указано пос Боровое, Омутнинского района, Кировской обл. На карте не находит такой населенный пункт.
Бракосочетание
Неизвестно