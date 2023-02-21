Шихин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти14.02.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1935
Дочь: Козлова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Шихина Капиталина Ивановна
Боковая, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1939
По словам бабули, он умер в госпитале от обморожения во время финской войны.