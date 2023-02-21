Шихин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

14.02.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1935

Дочь: Козлова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Шихина Капиталина Ивановна

Боковая, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихина Капиталина Ивановна

Смерть
14.02.1939
По словам бабули, он умер в госпитале от обморожения во время финской войны.
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