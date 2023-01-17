Шихина (Грибова) Капиталина Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.07.1904
Дата смерти11.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1904
Отец: Грибов Иван Васильевич
Мать: Грибова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
27.08.1935
Дочь: Козлова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Шихин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1986
Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Умерла у мамы ( её внучки) дома.