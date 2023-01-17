Шихина (Грибова) Капиталина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихина (Грибова) Капиталина Ивановна

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Место рождения

Боковая, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

21.07.1904

Дата смерти

11.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1904

Отец: Грибов Иван Васильевич

Мать: Грибова Анна Егоровна

Боковая, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.08.1935

Дочь: Козлова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Шихин Иван Васильевич

Боковая, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихин Иван Васильевич

Смерть
11.10.1986
Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Умерла у мамы ( её внучки) дома.
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