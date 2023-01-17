Кашина (Козлова) Валентина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1963
Отец: Козлов Алексей Фёдорович
Мать: Козлова Клавдия Ивановна
В свидетельстве о рождении местом рождения указано пос Боровое, Омутнинского района, Кировской обл. На карте не находит такой населенный пункт.
Бракосочетание
14.05.1983
Рождение ребёнка
25.10.1983
Сын: Кашин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кашин Александр Иванович
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашин Александр Иванович
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