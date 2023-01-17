Кашина (Козлова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Козлова) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Боровой, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

15.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1963

Отец: Козлов Алексей Фёдорович

Мать: Козлова Клавдия Ивановна

Боровой, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
В свидетельстве о рождении местом рождения указано пос Боровое, Омутнинского района, Кировской обл. На карте не находит такой населенный пункт.
Бракосочетание
14.05.1983

Муж: Кашин Александр Иванович

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1983

Сын: Кашин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кашин Александр Иванович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашин Александр Иванович

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Скрыто настройками приватности
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