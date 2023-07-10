Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

13.11.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1788 г.р.
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1793 г.р.
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1799 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1788

Сын: Крестешников Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Крестешников Алексей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Алексей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
16.12.1791

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Алексей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
05.03.1793

Сын: Крестешников Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Крестешников Алексей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
29.03.1797

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Алексей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
15.04.1799

Дочь: Крестешникова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Крестешников Алексей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1801

Сын: Крестешников Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Крестешников Алексей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1803

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Алексей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
27.11.1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Алексей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1809

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Алексей Максимович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.11.1846
Тверь, город Тверь, Тверская область
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