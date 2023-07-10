Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти13.11.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1788
Сын: Крестешников Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Крестешников Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1789
Рождение ребёнка
16.12.1791
Рождение ребёнка
05.03.1793
Сын: Крестешников Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Крестешников Алексей Максимович
Рождение ребёнка
29.03.1797
Рождение ребёнка
15.04.1799
Дочь: Крестешникова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Крестешников Алексей Максимович
Рождение ребёнка
21.06.1801
Сын: Крестешников Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Крестешников Алексей Максимович
Рождение ребёнка
12.05.1803
Рождение ребёнка
27.11.1804
Рождение ребёнка
06.05.1809
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.11.1846