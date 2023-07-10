Крестешников Алексей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестешников Алексей Максимович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

09.02.1768

Дата смерти

29.10.1831

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

1788 г.р.
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1793 г.р.
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1799 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1768

Отец: Крестешников Максим Венедиктович

Мать: Крестешникова (Карманова) Евдокия Федоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1788

Сын: Крестешников Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
16.12.1791

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
05.03.1793

Сын: Крестешников Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
29.03.1797

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
15.04.1799

Дочь: Крестешникова (Крестешникова) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1801

Сын: Крестешников Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1803

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
27.11.1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1809

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
29.10.1831
Тверь, город Тверь, Тверская область

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