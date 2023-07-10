Крестешников Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения09.02.1768
Дата смерти29.10.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна
Дочь: Крестешникова (Крестешникова) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крестешникова (Крестешникова) Агрипена Васильевна