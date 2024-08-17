Анастасия Федорова
Место рождения
Дата рождения03.12.1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1787 ст.
Отец: Федор Иудин
Мать: Агафья Никитина
18. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX8-93N3?i=351&cc=1921824
Бракосочетание
15.01.1805 ст.
Муж: Акинфий Васильев
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNT-SWS3?i=521&cc=1921824 2й брак у мужа
Рождение ребёнка
04.05.1808 ст.
Дочь: Пелагея Акинфиева
Отец ребёнка: Акинфий Васильев
Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
11. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-9499?i=332&cc=1921824
Смерть
Неизвестно