Анна Акинфиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Давыдов
Рождение ребёнка
23.08.1838 ст.
Дочь: Наталья Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Давыдов
Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
22. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-ZQV?i=527&cc=1921824
Смерть
Неизвестно