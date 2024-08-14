Анна Акинфиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Акинфиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Давыдов

Рождение ребёнка
23.08.1838 ст.

Дочь: Наталья Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Давыдов

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
22. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-ZQV?i=527&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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