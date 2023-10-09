Агафья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1793

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Иудин

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-93Y3?i=295&cc=1921824 Восприемники: с. Заречья Алексей Симеонов и д. Лопатино Стефанида Иудина
Рождение ребёнка
21.08.1801 ст.

Дочь: Василиса Федорова

Отец ребёнка: Федор Иудин

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-SS1?i=237&cc=1921824 Восприемник: той же д. кр. Стефанида Иудина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Федоров

Отец ребёнка: Федор Иудин

Смерть
Неизвестно
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