Агафья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1793
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Иудин
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-93Y3?i=295&cc=1921824 Восприемники: с. Заречья Алексей Симеонов и д. Лопатино Стефанида Иудина
Рождение ребёнка
21.08.1801 ст.
Дочь: Василиса Федорова
Отец ребёнка: Федор Иудин
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-SS1?i=237&cc=1921824 Восприемник: той же д. кр. Стефанида Иудина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Федоров
Отец ребёнка: Федор Иудин
Смерть
Неизвестно