Прокуронов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения25.10.1930
Дата смерти23.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1930
Отец: Прокуронов Иван Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.09.2009