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Прокуронов Александр Иванович

Место рождения

Жилино, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

25.10.1930

Дата смерти

23.09.2009

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1930

Отец: Прокуронов Иван Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Жилино, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
23.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.09.2009
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