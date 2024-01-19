Курнеев Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Курнеева Пелагея
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Федосья Степановна
Мать ребёнка: Курнеева Пелагея
Рождение ребёнка
1896
Сын: Курнеев Андрей Степанович
Мать ребёнка: Курнеева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курнеева Пелагея
Смерть
Неизвестно