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Курнеев Степан Васильевич

Место рождения

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Курнеев Пётр Степанов

Мать ребёнка: Курнеева Пелагея

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Федосья Степановна

Мать ребёнка: Курнеева Пелагея

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Курнеев Андрей Степанович

Мать ребёнка: Курнеева Пелагея

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курнеева Пелагея

Смерть
Неизвестно
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