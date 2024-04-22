Курнеев Пётр Степанов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Курнеев Степан Васильевич
Мать: Курнеева Пелагея
Рождение ребёнка
03.02.1904
Мать ребёнка: Курнеева Елена Петровна
Рождение ребёнка
01.11.1912
Дочь: Павлина Петровна
Мать ребёнка: Курнеева Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курнеева Елена Петровна
Смерть
Неизвестно