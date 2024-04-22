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Курнеев Пётр Степанов

Место рождения

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Курнеев Степан Васильевич

Мать: Курнеева Пелагея

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.02.1904

Сын: Курнеев Иван Петрович

Мать ребёнка: Курнеева Елена Петровна

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1912

Дочь: Павлина Петровна

Мать ребёнка: Курнеева Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курнеева Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
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