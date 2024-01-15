Курнеева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Курнеев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Курнеева) Федосья Степановна
Отец ребёнка: Курнеев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Курнеев Андрей Степанович
Отец ребёнка: Курнеев Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно