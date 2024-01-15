Курнеева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурнеева Пелагея

Курнеева Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курнеев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Курнеев Пётр Степанов

Отец ребёнка: Курнеев Степан Васильевич

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Курнеева) Федосья Степановна

Отец ребёнка: Курнеев Степан Васильевич

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Курнеев Андрей Степанович

Отец ребёнка: Курнеев Степан Васильевич

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.