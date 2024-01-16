Колосова (Поряднина) Макрина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Поряднина) Макрина Фёдоровна

Место рождения

д. Елькинская

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Поряднин Фёдор

Мать: не указана

д. Елькинская
Рождение ребёнка
1749

Сын: Колосов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1757

Сын: Колосов Савва (Савин) Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Колосов Зотий (Зотик) Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно
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