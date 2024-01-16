Колосова (Поряднина) Макрина Фёдоровна
Место рожденияд. Елькинская
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Поряднин Фёдор
Мать: не указана
д. Елькинская
Рождение ребёнка
1749
Сын: Колосов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1757
Сын: Колосов Савва (Савин) Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Колосов Зотий (Зотик) Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Тимофеевич
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно