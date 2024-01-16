Колосов Савва (Савин) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Параскева Саввична
Мать ребёнка: Колосова Соломанида Петровна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1785
Сын: Колосов Ефим Саввич
Мать ребёнка: Колосова Соломанида Петровна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Надеева Хеврония Саввична
Мать ребёнка: Колосова Соломанида Петровна
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская
Смерть
1838
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости