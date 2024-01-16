Колосов Савва (Савин) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Савва (Савин) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Колосов Василий Тимофеевич

Мать: Колосова Макрина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Параскева Саввична

Мать ребёнка: Колосова Соломанида Петровна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1785

Сын: Колосов Ефим Саввич

Мать ребёнка: Колосова Соломанида Петровна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Надеева Хеврония Саввична

Мать ребёнка: Колосова Соломанида Петровна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Соломанида Петровна

д. Сиринская
Смерть
1838
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
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