Колосов Василий Тимофеевич
Место рожденияд. Сиринская
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Колосов Тимофей Кириллович
Мать: ?
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1749
Сын: Колосов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1757
Сын: Колосов Савва (Савин) Васильевич
Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Колосов Зотий (Зотик) Васильевич
Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно