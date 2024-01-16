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Колосов Василий Тимофеевич

Место рождения

д. Сиринская

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Колосов Тимофей Кириллович

Мать: ?

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1749

Сын: Колосов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1757

Сын: Колосов Савва (Савин) Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Колосов Зотий (Зотик) Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Макрина Фёдоровна

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно
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