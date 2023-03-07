Жуланов Петр Ильин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуланов Илья Григорьев
Мать: неизв
Рождение ребёнка
15.06.1901
Сын: Жуланов Иван Петров
Мать ребёнка: Жуланова Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
07.04.1903
Мать ребёнка: Жуланова Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
06.01.1906
Мать ребёнка: Жуланова Анастасия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно