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Жуланов Петр Ильин

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуланов Илья Григорьев

Мать: неизв

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
15.06.1901

Сын: Жуланов Иван Петров

Мать ребёнка: Жуланова Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
07.04.1903

Сын: Жуланов Николай Петров

Мать ребёнка: Жуланова Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
06.01.1906

Сын: Жуланов Григорий Петров

Мать ребёнка: Жуланова Анастасия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жуланова Анастасия Петрова

Смерть
Неизвестно
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