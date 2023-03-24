неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизв

неизв

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Жуланов Николай Ильин

Отец ребёнка: Жуланов Илья Григорьев

Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуланов Тимофей Ильин

Отец ребёнка: Жуланов Илья Григорьев

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуланов Михаил Ильин

Отец ребёнка: Жуланов Илья Григорьев

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуланов Петр Ильин

Отец ребёнка: Жуланов Илья Григорьев

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуланов Илья Григорьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close