неизв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Жуланов Илья Григорьев
Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуланов Илья Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуланов Михаил Ильин
Отец ребёнка: Жуланов Илья Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуланов Петр Ильин
Отец ребёнка: Жуланов Илья Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно