Жуланова Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуланова Анастасия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1901

Сын: Жуланов Иван Петров

Отец ребёнка: Жуланов Петр Ильин

Рождение ребёнка
07.04.1903

Сын: Жуланов Николай Петров

Отец ребёнка: Жуланов Петр Ильин

Рождение ребёнка
06.01.1906

Сын: Жуланов Григорий Петров

Отец ребёнка: Жуланов Петр Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуланов Петр Ильин

Смерть
Неизвестно
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