Жуланова Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.1901
Сын: Жуланов Иван Петров
Отец ребёнка: Жуланов Петр Ильин
Рождение ребёнка
07.04.1903
Отец ребёнка: Жуланов Петр Ильин
Рождение ребёнка
06.01.1906
Отец ребёнка: Жуланов Петр Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуланов Петр Ильин
Смерть
Неизвестно