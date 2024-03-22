Жуланов Илья Григорьев
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: неизв
Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: неизв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуланов Михаил Ильин
Мать ребёнка: неизв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуланов Петр Ильин
Мать ребёнка: неизв
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизв
Смерть
Неизвестно