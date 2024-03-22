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Жуланов Илья Григорьев

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Жуланов Григорий Степанов

Мать: Жуланова Настасья Васильевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Жуланов Николай Ильин

Мать ребёнка: неизв

Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуланов Тимофей Ильин

Мать ребёнка: неизв

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуланов Михаил Ильин

Мать ребёнка: неизв

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуланов Петр Ильин

Мать ребёнка: неизв

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизв

Смерть
Неизвестно
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