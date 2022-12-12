Касов Феодосий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Касов Евлампий Ефимович
Мать: Касова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
26.07.1881 ст.
Дочь: Прасковья Федосьевна
Мать ребёнка: Касова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
25.04.1883 ст.
Дочь: Мавра Федосьевна
Мать ребёнка: Касова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
07.08.1884 ст.
Дочь: Васса Федосеевна
Мать ребёнка: Касова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
11.05.1886 ст.
Сын: Исидор Федосьевич
Мать ребёнка: Касова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
28.07.1887 ст.
Дочь: Соломония Федосьевна
Мать ребёнка: Касова Феодосия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касов Григорий Федосьевич
Мать ребёнка: Касова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Касова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Касова Феодосия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно