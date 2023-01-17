Касова Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти21.12.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тихон Евлампиевич
Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович
Бракосочетание
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Евлампиевна
Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матрона Евлампиевна
Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович
Смерть
21.12.1884 ст.