Касова Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасова Мария Даниловна

Касова Мария Даниловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

21.12.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Касов Феодосий Семёнович

Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тихон Евлампиевич

Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович

Бракосочетание
1850

Муж: Касов Евлампий Ефимович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Евлампиевна

Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матрона Евлампиевна

Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
21.12.1884 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close