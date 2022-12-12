Касова Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова Феодосия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1881 ст.

Дочь: Прасковья Федосьевна

Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.04.1883 ст.

Дочь: Мавра Федосьевна

Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович

Рождение ребёнка
07.08.1884 ст.

Дочь: Васса Федосеевна

Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.05.1886 ст.

Сын: Исидор Федосьевич

Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович

Рождение ребёнка
28.07.1887 ст.

Дочь: Соломония Федосьевна

Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касов Григорий Федосьевич

Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косов Георгий Федосьевич

Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касов Пётр Федосьевич

Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Феодосий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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