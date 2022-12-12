Касова Феодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1881 ст.
Дочь: Прасковья Федосьевна
Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович
Рождение ребёнка
25.04.1883 ст.
Дочь: Мавра Федосьевна
Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович
Рождение ребёнка
07.08.1884 ст.
Дочь: Васса Федосеевна
Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович
Рождение ребёнка
11.05.1886 ст.
Сын: Исидор Федосьевич
Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович
Рождение ребёнка
28.07.1887 ст.
Дочь: Соломония Федосьевна
Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касов Григорий Федосьевич
Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Касов Феодосий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно