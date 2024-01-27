Богданов Bogdanoff Андрей Иванович Ivan
Место рожденияРоссия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 3 года живет с родителями и братом Григорием 11 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Kanihan Aksenia Andrey
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Patapoff Hanya Andrey
Мать ребёнка: не указана
Russia
Рождение ребёнка
04.06.1869
Сын: Богданов Bogdonoff Иван Ivan Андреевич Andrew
Мать ребёнка: не указана
Kars, Russia
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Poppin Parasha Andreyovna Alice
Мать ребёнка: не указана
Kars Province, Russia ( now Eastern Turkey)
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: не указана
Russia
Рождение ребёнка
20.01.1881
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: не указана
Russia
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: не указана
Russia
Смерть
Неизвестно
Russia