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Богданов Bogdanoff Андрей Иванович Ivan

Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan

Мать: Богданова Авдотья

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 3 года живет с родителями и братом Григорием 11 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Kanihan Aksenia Andrey

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Patapoff Hanya Andrey

Мать ребёнка: не указана

Russia
Рождение ребёнка
04.06.1869

Сын: Богданов Bogdonoff Иван Ivan Андреевич Andrew

Мать ребёнка: не указана

Kars, Russia
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Poppin Parasha Andreyovna Alice

Мать ребёнка: не указана

Kars Province, Russia ( now Eastern Turkey)
Рождение ребёнка
1875

Сын: Bogdanov Sergei Andrey

Мать ребёнка: не указана

Russia
Рождение ребёнка
20.01.1881

Сын: Bogdanov Markel Andrey

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1886

Сын: Bogdanov Gregory Andrey

Мать ребёнка: не указана

Russia
Рождение ребёнка
1888

Сын: Bogdanov Michael Andrey

Мать ребёнка: не указана

Russia
Смерть
Неизвестно
Russia
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