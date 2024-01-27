Богданова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Авдотья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Богданов Bogdanoff Григорий Grigorye Иванович Ivan

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Ивановна Ivan

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анастасия Ивановна Ivan

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1847

Сын: Богданов Bogdanoff Андрей Иванович Ivan

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Богданов Bogdanoff Родион Иванович Ivan

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мавра Ивановна Ivan

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan

Смерть
Неизвестно
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