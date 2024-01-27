Богданова Авдотья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Богданов Bogdanoff Григорий Grigorye Иванович Ivan
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Ивановна Ivan
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анастасия Ивановна Ivan
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1847
Сын: Богданов Bogdanoff Андрей Иванович Ivan
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Богданов Bogdanoff Родион Иванович Ivan
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мавра Ивановна Ivan
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно