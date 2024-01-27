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Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan

Место рождения

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Игнатович

Мать: Богданова Евдокия

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1840

Сын: Богданов Bogdanoff Григорий Grigorye Иванович Ivan

Мать ребёнка: Богданова Авдотья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Ивановна Ivan

Мать ребёнка: Богданова Авдотья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анастасия Ивановна Ivan

Мать ребёнка: Богданова Авдотья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1847

Сын: Богданов Bogdanoff Андрей Иванович Ivan

Мать ребёнка: Богданова Авдотья

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Богданов Bogdanoff Родион Иванович Ivan

Мать ребёнка: Богданова Авдотья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 38 лет живет с семьей и двумя сыновьями Григорием 11 лет и Андреем 3 года в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1854

Сын: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan

Мать ребёнка: Богданова Авдотья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мавра Ивановна Ivan

Мать ребёнка: Богданова Авдотья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 59 лет жил с женой и сыном Иваном 19 лет в Ново-Саратовке. Потом переселен в Карскую область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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