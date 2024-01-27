Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan
Место рожденияс.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1817
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1840
Сын: Богданов Bogdanoff Григорий Grigorye Иванович Ivan
Мать ребёнка: Богданова Авдотья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Ивановна Ivan
Мать ребёнка: Богданова Авдотья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анастасия Ивановна Ivan
Мать ребёнка: Богданова Авдотья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1847
Сын: Богданов Bogdanoff Андрей Иванович Ivan
Мать ребёнка: Богданова Авдотья
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Богданов Bogdanoff Родион Иванович Ivan
Мать ребёнка: Богданова Авдотья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 38 лет живет с семьей и двумя сыновьями Григорием 11 лет и Андреем 3 года в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1854
Сын: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Иванович Ivan
Мать ребёнка: Богданова Авдотья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мавра Ивановна Ivan
Мать ребёнка: Богданова Авдотья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 59 лет жил с женой и сыном Иваном 19 лет в Ново-Саратовке. Потом переселен в Карскую область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Авдотья
Смерть
Неизвестно