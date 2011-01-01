Калекин Анисим Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калекин Анисим Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калекин Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Селиверстова Евдокия Анисимовна

Мать ребёнка: Калекина Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Затынайченко Екатерина Анисимовна

Мать ребёнка: Калекина Пелагея Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калекина Пелагея Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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