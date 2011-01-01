Калекин Анисим Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калекин Гаврил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Селиверстова Евдокия Анисимовна
Мать ребёнка: Калекина Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Затынайченко Екатерина Анисимовна
Мать ребёнка: Калекина Пелагея Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно