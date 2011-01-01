Селиверстова (Калекина) Евдокия Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2011
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
13.09.1953
Дочь: Клипперт Александра Васильевна
Отец ребёнка: Селиверстов Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробец Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Селиверстов Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиверстов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Селиверстов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Селиверстов Василий Яковлевич
Смерть
2011