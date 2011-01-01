Селиверстова (Калекина) Евдокия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстова (Калекина) Евдокия Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Калекин Анисим Гаврилович

Мать: Калекина Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
13.09.1953

Дочь: Клипперт Александра Васильевна

Отец ребёнка: Селиверстов Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиверстов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробец Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Селиверстов Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиверстов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Селиверстов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Селиверстов Василий Яковлевич

Смерть
2011
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