Затынайченко (Калекина) Екатерина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затынайченко (Калекина) Екатерина Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Калекин Анисим Гаврилович

Мать: Калекина Пелагея Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Затынайченко Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Затынайченко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Затынайченко Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Затынайченко Валерий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамшура Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Затынайченко Иван Павлович

Смерть
1992
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