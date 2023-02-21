Затынайченко (Калекина) Екатерина Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1992
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Затынайченко Виктор Иванович
Отец ребёнка: Затынайченко Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Затынайченко Валерий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамшура Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Затынайченко Иван Павлович
Смерть
1992