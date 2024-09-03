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Кривенцов Антон Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Кривенцов Петр Кондратьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенцова Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1708

Сын: Кривенцов Семен Антонов

Мать ребёнка: Кривенцова Авдотья Степанова

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Кривенцова Марья Антонова

Мать ребёнка: Кривенцова Авдотья Степанова

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Кривенцов Трофим Антонов

Мать ребёнка: Кривенцова Авдотья Степанова

Смерть
Неизвестно

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