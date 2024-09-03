Кривенцов Антон Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Кривенцов Петр Кондратьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Кривенцова Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Кривенцова Марья Антонова
Мать ребёнка: Кривенцова Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Кривенцова Авдотья Степанова
Смерть
Неизвестно