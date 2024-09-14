Кривенцова Авдотья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Кривенцов Антон Петров
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Кривенцова Марья Антонова
Отец ребёнка: Кривенцов Антон Петров
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Кривенцов Антон Петров
Смерть
Неизвестно