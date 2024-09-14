Кривенцова Авдотья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенцова Авдотья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенцов Антон Петров

Рождение ребёнка
1708

Сын: Кривенцов Семен Антонов

Отец ребёнка: Кривенцов Антон Петров

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Кривенцова Марья Антонова

Отец ребёнка: Кривенцов Антон Петров

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Кривенцов Трофим Антонов

Отец ребёнка: Кривенцов Антон Петров

Смерть
Неизвестно

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