село Саюкино, село Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Саюкино

Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
157Саюкино (Михайловское), с. каз. и вл.при рч. Орлянке и р. Керше.381729411731168Церковь православная 1. Ярмарка. Базары по понедельникам.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Дмитриевщинская волость
65. Саюкино, село бывшее государственное, при речке Керше, дворов 375, жителей 1435, церковь православная, школа, 8 лавок, базар, ярмарка

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Дмитриевщинская волость
село Саюкино«Разсказовская» п.-т. контора3918
Тамбовский уезд, Татарщинская волость
село Саюкино«Бондарское» п.-т. от.3917

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Рассказовский район
65008Саюкиносело52°47'41°59'N-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Рассказовский муниципальный район, Сельское поселение Саюкинский сельсовет
68628465101с Саюкиносело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close