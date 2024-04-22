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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
157Саюкино (Михайловское), с. каз. и вл.при рч. Орлянке и р. Керше.381729411731168Церковь православная 1. Ярмарка. Базары по понедельникам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
65. Саюкино, село бывшее государственное, при речке Керше, дворов 375, жителей 1435, церковь православная, школа, 8 лавок, базар, ярмарка
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Саюкино«Разсказовская» п.-т. контора3918
село Саюкино«Бондарское» п.-т. от.3917
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65008Саюкиносело52°47'41°59'N-37-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68628465101с Саюкиносело