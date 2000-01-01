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Хлынов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Хлынов Степан Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1906

Сын: Хлынов Аристарх Иванович

Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
10.12.1908

Сын: Хлынов Павел Иванович

Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Сергеевна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
01.05.1911

Дочь: Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
11.03.1918

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Сергеевна

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
21.02.1920

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
26.03.1928

Сын: Хлынов Василий Иванович

Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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