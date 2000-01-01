Хлынов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Хлынов Степан Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1906
Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
10.12.1908
Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Сергеевна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
01.05.1911
Дочь: Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
11.03.1918
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Сергеевна
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
21.02.1920
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
26.03.1928
Мать ребёнка: Хлынова Пелагея Сергеевна
Смерть
Неизвестно