Хлынова (Козырева) Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова (Козырева) Пелагея Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Козырев Сергея Матвеева

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1906

Сын: Хлынов Аристарх Иванович

Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Иван Степанович

Рождение ребёнка
10.12.1908

Сын: Хлынов Павел Иванович

Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Иван Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.05.1911

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Иван Степанович

Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Иван Степанович

Рождение ребёнка
11.03.1918

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Иван Степанович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.02.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Иван Степанович

Рождение ребёнка
26.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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