Хлынова (Козырева) Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Козырев Сергея Матвеева
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1906
Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Иван Степанович
Рождение ребёнка
10.12.1908
Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Иван Степанович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.05.1911
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Иван Степанович
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Иван Степанович
Рождение ребёнка
11.03.1918
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Иван Степанович
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.02.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Иван Степанович
Рождение ребёнка
26.03.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Иван Степанович
Смерть
Неизвестно