Хлынов Аристарх Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1906
Дата смерти20.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1906
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хлынова Екатерина Трофимовна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хлынова Екатерина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1980
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область