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Хлынов Аристарх Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1906

Дата смерти

20.09.1980

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1910 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1906

Отец: Хлынов (исаков) Иван Степанович

Мать: Хлынова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Екатерина Трофимовна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Екатерина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлынова Екатерина Трофимовна

Смерть
20.09.1980
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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