Неликаева Евдокия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неликаева Евдокия Ермолаевна

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Неликаев Иван Евменович

Отец ребёнка: Неликаев Евмен Трифонович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Неликаева Марфа Евменовна

Отец ребёнка: Неликаев Евмен Трифонович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Неликаева Ксения Евменовна

Отец ребёнка: Неликаев Евмен Трифонович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неликаев Евмен Трифонович

Смерть
Неизвестно
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