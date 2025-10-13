Ермакова (Трихачёва) Екатерина Тарасовна
женский, родилась 12.10.1938, Новое, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
умерла 02.04.2024, Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
ОтецТрихачёв (Трихачев) Тарас Алексеевич23.02.1895 ст. г.р.
МатьТрихачёва (Новикова) Ирина Михайловна06.04.1897 ст. г.р.
Супруги
Ермаков Николай Фёдорович04.12.1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1938
Новое, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
29.04.1965
Рождение ребёнка
11.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
08.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Николай Фёдорович
Смерть
02.04.2024