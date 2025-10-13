Ермакова (Трихачёва) Екатерина Тарасовна 12.10.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермакова (Трихачёва) Екатерина Тарасовна

Автор
НЕ
Ермаков Н.

женский, родилась 12.10.1938, Новое, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

умерла 02.04.2024, Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Трихачёв (Трихачев) Тарас Алексеевич23.02.1895 ст. г.р.
Мать
Трихачёва (Новикова) Ирина Михайловна06.04.1897 ст. г.р.
Супруги
Ермаков Николай Фёдорович04.12.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1938

Отец: Трихачёв (Трихачев) Тарас Алексеевич

Мать: Трихачёва (Новикова) Ирина Михайловна

Новое, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
29.04.1965

Муж: Ермаков Николай Фёдорович

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
11.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Николай Фёдорович

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
08.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Николай Фёдорович

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
02.04.2024
Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

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